Daniel Völz: Emotionale Beichte vorm Bachelor-Finale!

Huch, so aufgeregt hat man Daniel Völz die letzten Wochen selten erlebt. Am Mittwoch muss sich der smarte Junggeselle zwischen seinen Finalistinnen Kristina und Svenja entscheiden. Eine der beiden wird die letzte Rose erhalten und mit Daniel ins Liebes-Glück starten.

Bevor es soweit ist, müssen sich die Rosen-Ladys allerdings noch einer ganz besonderen Herausforderung stellen, vor der auch Daniel mächtig "bammel" hat.

Auf Daniel und seine Herzdamen wartet im großen Finale am Mittwoch noch eine ganz besondere Herausforderung! Die Finalistinnen Kristina und Svenja lernen Daniels Mutter Rebecca kennen. Verständlich, dass dabei nicht nur die Ladys mächtig aufgeregt sind. Auch Daniel scheint schon heftig Muffensausen vor der Begegnung seiner Mutter, mit seinen auserwählen Finalistinnen zu haben. In einer emotionalen Beichte lässt er deshalb seinen Gefühlen freien Lauf.

Daniel Völz: Aufgeregt vor dem Bachelor-Finale

Wie Daniel bei Social Media verrät, sei er schon jetzt vor dem Kennenlernen seiner Mutter mit seinen Herzdamen mächtig aufgeregt. So berichtet Daniel: "Ich werde heute meine Mutter wiedersehen. Und ich freue mich total, ich habe sie jetzt schon voll lange nicht gesehen, und habe ihr viel zu erzählen. Und ihr viel mitzuteilen. Gerade, was sich in den letzten paar Wochen alles getan hat. Und natürlich, wen sie denn genau heute treffen wird. Und das wird an sich auch eine ganz aufregende Sache werden, weil man ja nie weiß, wie die Mutter die Freundin findet." Ehrliche Worte, die Daniels Freude und Angespanntheit ausdrücken.

Ob Daniels Mutter mit der Entscheidung ihres Sohnes zufrieden sein wird und wer letztendlich die letzte Rose vom Bachelor erhalten wird? Wir können gespannt sein...