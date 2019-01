Daniel Völz: Er überrascht mit einem Liebes-Geständnis!

Reddit this

Schwärmende Fans müssen jetzt stark sein - wie es aussieht, könnte Daniel Völz schon bald wieder in festen Händen sein!

Süße Liebes-Beichte von !

Nachdem es für den Schauspieler beim "Bachelor" mit der großen Liebe nicht geklappt hatte, scheint der 33-Jährige jetzt wieder so gut wie vergeben zu sein...

Daniel Völz erklärt: "Ich bin sehr glücklich"

Wie Daniel Völz im Gespräch mit Promiflash verriet, könnte er sich schon bald wieder in einer festen Beziehung befinden - der frühere Rosenkavalier hat seine neue mögliche Herzdame getroffen!

"Ich sag mal so: Ich bin sehr glücklich momentan", erklärt der -Star auf die Frage nach seinem Liebesleben.

Allzu viel will der 33-Jährige dann allerdings nicht von der geheimnissvollen Frau verraten, die sein Herz erobert zu haben scheint:

"In welche Richtung das jetzt läuft oder wie es weitergeht, das wird man noch sehen. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, will man ja auch ein bisschen vorsichtig sein", äußert sich der 33-Jährige weiter.

Ein wenig schwärmt Daniel Völz dann aber doch noch von seinem neuen Love-Interest:

"Ich glaube, wenn eine Frau zu mir gehört, dann ist es jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht, der auch sein eigenes Leben hat, der sich jetzt nicht irgendwie ranklammern muss."