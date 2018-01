Bachelor Daniel Völz: Erster Sex mit dieser Kandidatin?

Daniel Völz ist nicht nur ein echter "Womanizer", er gilt als wildester Bachelor der "RTL"-Geschichte. Heiße Flirts und wilde Küsse gehören dabei zu der Tagesordnung, von Daniel und seinen Ladys. Logisch, dass der erste Sex, trotz angeblichen Verbot, nicht lange auf sich warten lässt. Wie jetzt bekannt wurde, sollen in Folge vier alle Zeichen auf "Schäferstündchen" stehen!

Daniel Völz: Diese Kandidatin ist seine geheime Favoritin!

Daniel Völz: Erster Sex und heiße Küsse

In den vergangenen Folgen ging Daniel mit seinen Herzdamen bereits aufs Ganze! Dies zeigten vor allem die Dates, in denen Daniel seinen Kandidatinnen ordentlich auf den "Liebes-Zahn" fühlte. Nachdem er mit seinen Auserwählten einen Nachmittag im Neunziger Stil verbrachte, gab es intime Gespräche zu den Themen "erster Kuss" und "erster Sex". Doch dies scheint Daniel nicht zu reichen. Nach Worten will er nun Taten sprechen lassen...

Daniel Völz: Sex mit dieser Kandidatin?

Auch in Folge vier, gibt es für Daniel wieder die Möglichkeit auf Einzeldate. Während er in den vergangenen Shows vor allem einen Fokus auf Svenja und Janina Celine legte, soll diesmal Carina seine Auserwählte sein. Bei einem romantischen "Candle-Light-Dinner" sollen sich die beiden näherkommen. Mit Erfolg! Nach romantischen Stunden, soll Daniel seiner Carina die Fragen aller Fragen stellen: "Willst du über Nacht bleiben?" Ob sich die Blondine von Daniel verführen lässt und was zwischen den beiden passiert? Wir werden es am 31. Januar um 20.15 Uhr auf "RTL" erfahren...