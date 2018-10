Reddit this

Daniel Völz: Liebes-Lüge! Jetzt packt seine Ex aus

Jetzt fliegt die Liebes-Lüge von Kristina Yantsen und Daniel Völz auf! Eine Ex des Bachelors spricht jetzt Klartext!

Die hübsche Amerikanerin Tiffany Elder war mit dem Rosenkavalier zusammen. Jetzt spricht sie gegenüber "OK!" Klartext...

Tiffany Elder war mit Daniel Völz zusammen

Tiffany Elder und kannten sich schon lange bevor er " " wurde. "Ich kenne Daniel seit Jahren aus Florida. Ich habe seinen Hund zum Tierarzt gefahren, er hat mir hausgemachte Pizza in seinem Apartment in Sarasota gebacken. Selbst seine Mama und seine Oma habe ich via FaceTime kennengelernt", verrät die Blondine dem Magazin.

Kurz nachdem sich Daniel von Kristina getrennt hatte, ging es für ihn und Tiffany sogar in den Urlaub auf Kuba. Fuhr er etwa zweigleisig? "Wir mussten abwarten, bis die Sache mit Kristina beendet war. Geplant haben wir den Trip bereits Ende April. Und dort sind wir dann auch final zusammengekommen", bestätigt Tiffany.

Die beiden waren zu der Zeit von Kristina also nicht offiziell ein Paar und Daniel hat seine "Freundin" auch nicht betrogen - Kontakt hatten sie trotzdem schon!

Daniel Völz wollte nichts von Kristina Yantsen

Und schließlich lässt Tiffany Elder noch die Bombe platzen: Die Beziehung zu Kristina war offenbar eine Lüge! Denn Daniel wollte sie gar nicht. "In der Zeit, als er mit Kristina liiert war, hatten wir telefonischen und textlichen Kontakt. Er hat mir gesagt, dass er nicht mit Kristina zusammen sein will", so die Amerikanerin.

Ob Tiffany Elder hier wirklich die Wahrheit sagt? Man weiß es nicht. Doch Daniel ist heute mit keiner der beiden Frauen mehr zusammen...