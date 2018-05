Daniel Völz: Heißes Date nach Trennung?

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Obwohl Daniel momentan hauptsächlich mit seinen Trennungs-Geschichten von Kristina in den Schlagzeilen steht, könnte es sein, dass jetzt ein Indiz aufgedeckt wurde, welches zeigt, dass sich Daniel bereits anderweitig Vergnügen könnte...

Daniel Völz: "Ich liebe Kristina immer noch!"

Daniel Völz: Hat er bereits eine Neue?

In der letzten Zeit gelangten immer wieder Geschichten an die Öffentlichkeit, die von dem Liebes-Fiasko zwischen Daniel und Kristina berichten. Dabei äußerte vor allem Ex-Herzdame Kristina des Öfteren, was zwischen ihr und Daniel alles schief lief. Doch jetzt die Wende! Wie es scheint, könnte dem Rosenkrieg bald ein jähes Ende gesetzt werden. Der Grund: Daniel könnte sich bereits mit einer anderen Dame die Zeit vertreiben. Doch wer soll die Unbekannte sein?

Daniel Völz: Liebes-Spekulationen

Obwohl Daniel immer wieder beteuerte, dass zwischen ihm und Chethrin Schulze nichts laufen würde, könnte eine "Instagram"-Story der Blondine das Gegenteil beweisen. Wie die 25-Jährige ihren Followers nämlich verrät, hätte sie ein heißes Date in Aussicht. So berichtet sie: "Er sagt: 'Ja, wollen wir uns dann morgen sehen?' Und ich sag so: 'Ja, können wir machen!' Oh mein Gott, Leute, der ist so unendlich hübsch, ich bin so aufgeregt!" Ob es sich dabei jedoch um Daniel handelt, ist nicht bekannt. Einen Namen wollte die Blondine nämlich nicht verraten. Mal sehen, ob sie das Date-Geheimnis noch lüften wird...