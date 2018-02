Es wird nicht langweilig bei Bachelor Daniel Völz und seinen Herzdamen. Gestern Abend konnten die Bachelor-Zuschauer sehen, wie Daniel von Samira und Maxime eine Abfuhr verkraften musste. Für Daniel sollte dies jedoch kein Problem sein. Wie berichtet wird, soll der Bachelor bereits in festen Händen sein. Seine Auserwählte: Chethrin Schulze. Der "Love Island"-Star soll das Herz von Bachelor Daniel bereits erobert haben. Doch was ist dran an den Gerüchten. In einem Statement spricht Daniel jetzt Liebes-Klartext!

Bachelor Daniel Völz: Mega Streit mit seiner Gewinnerin

Daniel Völz muss Bachelor-Abfuhr verkraften!

Gestern Abend musste Daniel Völz gleich zwei Körbe einstecken. Samira und Maxime gingen beide - freiwillig. Verständlich, dass sich die verbliebenen fünf Ladys dadurch über ihre erhöhten Liebes-Chancen freuten. Doch lohnt sich das überhaupt noch? Wie berichtet wird, soll Daniel bereits mit der Blondine Chethrin Schulze liiert sein. Alles Quatsch, behauptet der Bachelor. In einem "Instagram"-Post verschafft er jetzt Klarheit!

Daniel Völz: Seine wahren Bachelor-Gefühle

Bei "Instagram" wünscht Daniel seinen treuen Fans einen fröhlichen Valentinstag. Ebenfalls nutz er die Chance, um mit den Beziehungs-Gerüchten aufzuräumen. Von einer Liebelei mit Chethrin Schulze scheint Daniel nichts zu wissen. So schreibt er: "Dank der lustigen Presse, habe ich ja anscheinend auch eine neue Freundin! Hätte ich bloß gewusst das noch eine dazu kommt, dann hätte ich auch was vorbereitet!" Klare Worte, die zeigen: Daniel und Chethrin sind definitiv kein Paar.

Ob die Bachelor-Ladys dadurch höhere Chancen haben? Wir können gespannt sein...