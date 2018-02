Daniel Völz: Jetzt packt er über Samiras und Maximes Abgang aus!

In der letzten Bachelor-Folge waren die Zuschauer live dabei, wie sich Kandidatinnen Samira und Maxime freiwillig dazu entschieden, eine Biege zu machen. Die übrigen Ladys zeigten sich sichtlich geschockt über diesen unerwarteten Abgang. Vor allem aber Daniel Verstand die Welt nicht mehr. Bis jetzt! In einem überraschenden Statement spricht er jetzt Klartext!

Bachelor Daniel Völz: Mega Streit mit seiner Gewinnerin

Bachelor 2018: Liebes-Aus für Maxime und Samira

Samira und Maxime waren in der letzten Bachelor-Folge beide der Meinung: "Die Gefühle für Daniel sind nicht stark genug." Sie gaben dem Bachelor einen Korb und gingen freiwillig. Daniel stand die Enttäuschung sichtlich ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder also, dass er den Schmerz nicht unkommentiert auch sich sitzen lassen möchte. So teilt er in einem "Facebook"-Video seine wahren Emotionen über den Abschied von Samira und Maxime mit.

Bachelor 2018: Daniel Völz spricht Klartext!

In einem "Facebook"-Video spricht Daniel jetzt Liebes-Klartext. So vertritt er die Meinung: "Heute Abend wurde mir einiges bewiesen: Dass einige Leute sehr direkt, ehrlich und souverän mit einer Situation umgehen können." Ebenfalls fügt er hinzu: "Und wiederum andere halt nicht." Ehrliche Worte, die zeigen: Daniel scheint von Samiras und Maximes Abgang alles anders als begeistert zu sein.

Ob es mit der großen Liebe trotzdem noch klappen wird? Wir können gespannt sein...