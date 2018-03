Pünktlich zum heutigen Finale spricht Daniel Völz nun endlich Liebes-Klartext! Der Bachelor muss sich heute Abend zwischen seinen beiden Finalistinnen Svenja und Kristina entscheiden. Beide haben dabei nur ein Ziel: Sie wollen die letzte Rose von Daniel Völz erhalten!

Zum Bedauern aller "Svenja-Anhänger" sind sich die meisten Bachelor-Fans jedoch schon jetzt sicher: Kristina wird das Rennen machen! Doch was denkt Daniel?

Bachelor 2018: Hatte Daniel Völz ungeschützten Sex?

Bachelor 2018: Kristina ist die Gewinnerin!

Wie auf Daniels "Instagram"-Account ersichtlich wird, vertreten die meisten Bachelor-Fans eine eindeutige Meinung: Kristina wird die letzte Rose von dem Rosenkavalier erhalten! So schreiben sie: "Kristina passt einfach am besten zu dir!" sowie "Ich Stimme auch für Kristina". Ehrliche Worte, die eine eindeutige Meinung zeigen. Das letzte Wort hat dabei jedoch Daniel...

Bachelor 2018: Das denkt Daniel wirklich!

Wie Daniel auf "Instagram" berichtet, scheint er vor dem Finale mächtig aufgeregt zu sein. So postet er: "Nun ist es so weit!!! Das Finale, eine Rose, und natürlich die letzte Entscheidung. Es wird Höhen und Tiefen geben... Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an diese Momente zurückdenke... " Ob er bei so viel Aufgeregtheit die richtige Entscheidung treffen wird? Wir können gespannt sein...