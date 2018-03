Daniel Völz & Kristina: Werden dadurch alle Gerüchte bestätigt?

Ohje, es wird nicht ruhig um Daniel Völz und seine Kristina. Am Mittwoch übergab der Rosenkavalier seiner Traumfrau die letzte Rose. Somit gilt Kristina als Gewinnerin des Bachelors 2018. Doch trotz Liebesschwur von Daniel und öffentlichem Beziehungs-Statement, werden immer wieder Gerüchte laut die besagen: Daniel und Kristina machen allen nur was vor! Doch was ist dran an den Behauptungen?

Bachelor 2018: Knallharte Abrechnung mit Daniel Völz

Daniel Völz und Kristina: Alles Fake?

Seit dem Bachelor-Finale wird immer wieder darüber spekuliert, ob Daniel und Kristina allen nur etwas vormachen. Die beiden sollen allen das glückliche Paar aus PR-Gründen vorspielen. Doch was ist dran an den Anschuldigungen? Ein Foto der beiden soll jetzt Klarheit verschaffen...

Daniel Völz und Kristina: Ihre Liebe ist echt!

Trotzdem Daniel und Kristina gestern im Interview ihre Beziehung gegenüberüber "RTL" bestätigten, nahmen die Fake-Beziehungs-Anspielungen nicht ab. Doch Daniel und Kristina scheinen sich davon nicht beirren zu lassen. Bei "Instagram" veröffentlichte die hübsche Brünette in ihrer Story nun ein süßes Bild der beiden, welches sie bei einem Kuss zeigt. Kann so viel Liebe wirklich nur gestellt sein? Ob Kristina dadurch die Liebes-Fake-Gerüchte entkräften kann, oder sie sogar bestätigt? Wir können gespannt sein...