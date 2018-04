Daniel Völz & Kristina Yantsen: Alles aus?

Ja, wir sind ein Paar! nach dem Bachelor-Finale waren alle gespannt, wie es um Rosenkavalier Daniel Völz und seine Auserwählte Kristina Yantsen steht. Doch für die beiden gab es ein Happy End. bei der Wiedersehens-Show bei RTL outeten sich die beiden als Paar. Doch schon damals waren viele Fans der Kuppelshow skeptisch. Sind Daniel Völz und Kristina Yantsen wirklich verliebt? Jetzt wird wieder heftig über eine Trennung spekuliert!

Daniel Völz: Hochzeit ohne Kristina Yantsen!

Von Anfang an wurde über eine Fake-Beziehung von Daniel Völz und Kristina Yantsen spekuliert. Doch jetzt überrascht der Ex-Bachelor alle mit dieser Ansage! "Ich hole jetzt meine Mutter ab, und wir fliegen weiter nach Kalifornien. Da heiratet eine Familienfreundin und da muss die ganze Familie zusammen sein", verrät Daniel Völz strahlend in seiner Insta-Story. Dazu zählt seine Freundin Kristina Yantsen aber offenbar nicht. Etwa weil sie gar nicht mehr zur Familie gehört?

Schon vorher waren viele Fans überrascht, dass Daniel Völz zwar nach Deutschland ziehen will, aber nach Berlin und nicht in die Nähe seiner Kristina nach NRW. Außerdem feierte die Kasachin ihren Geburtstag alleine, mal abgesehen davon, dass Daniel selbst im Club Rosen an andere Frauen verteilte. Jetzt feiert er auch Hochzeit ohne sie... Dabei wäre es doch die perfekte Gelegenheit Kristina seiner gesamten Familie und seinen Freunden vorzustellen!

Daniel Völz: Fans spekulieren über Trennung!

Auch die Fans von Daniel Völz und Kristina Yantsen sind irritiert. Viele fragen direkt bei Instagram nach! "Bist du noch mit Kristina zusammen?" oder "Was mit deinem „Freund“? Man sieht euch gar nicht mehr zusammen... also diese Show damals auf Punkt 12 mit den "Ich liebe dich" gesülze... gute Show abgezogen", kommentieren sie auf den Accounts der beiden TV-Sternchen.

Wie es um die Beziehung von Daniel Völz und Kristina Yantsen steht, wissen am Ende aber nur die beiden...