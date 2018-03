Daniel Völz & Kristina Yantsen: Dreiste Liebes-Lüge aufgeflogen

"Das kann man so sagen“, lautete die Antwort von „Bachelor“ Daniel Völz auf die Frage, ob er denn noch mit seiner Siegerin Kristina (24) zusammen sei. Aber: Was bedeutet diese Wischiwaschi-Aussage wirklich?

Keine innigen Küsse, keine heimlichen Dates nach der letzten Rose, keine gemeinsamen Club-Auftritte. Also wie ein glückliches „Bachelor“-Pärchen wirken Daniel Völz und seine Kristina bei Weitem nicht. Auch die Freunde des jeweils anderen haben sie noch nicht kennengelernt. Und überhaupt: Von Zusammenziehen oder anderen Zukunftsplänen ist auch nicht die Rede. Ist diese Liebe einfach nur eine Lüge? Ein Insider weiß: „Als Daniel vor Kurzem wieder nach Deutschland gezogen ist, hat er Kristina gar nicht miteinbezogen. Er macht einfach sein Ding.“ So auch mit seinen Auftritten nach der TV-Show. Denn während sein Vorgänger Sebastian Pannek (31) seiner Auserwählten zuliebe darauf verzichtete, in Clubs Rosen an Single-Damen zu verteilen, hat Daniel damit keine Probleme. Das schmerzt Kristina. Ein Freund der Kasachin verrät: „Sie schaut sich das alles gerade ganz genau an und macht noch gute Miene zum bösen Spiel.“ Fragt sich nur, wie lange noch...

Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen: Ist ihre Beziehung nur Fake?

Die sieben Gründe sprechen für einen Liebes-Fake