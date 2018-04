Daniel Völz & Kristina Yantsen: Ist sie der bittere Trennungsgrund?

Jetzt ist endlich das offiziell, was viele sowieso schon ahnten! Daniel Völz und Kristina Yantsen haben sich getrennt! Doch welche Rolle spielt dabei Chetrin Schulze?

Es ist offiziell: Trennung bei Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen

Kristina Yantsen weint bitterlich!

Bei einem Dreh mit RTL ließ das Paar die Bombe platzen. Kristina Yantsen soll dabei geweint haben - denn Daniel Völz soll Schluss gemacht haben! Etwa weil er längst eine andere Frau liebt?

Seit Wochen hält sich das Gerücht, dass der Bachelor mit der "Love Island"- Kandidatin Chetrin Schulze zusammen sein soll. Beide sollen sogar einen Liebesurlaub in Wien verbracht haben. Die jeweiligen Schnappschüsse auf ihren Instagram-Accounts deuteten daruaf hin... Die Fans von Daniel Völz sind sich jedenfalls sicher, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. Sie warten gespannt darauf, wann er endlich zu seiner neuen Freundin steht!

"Jetzt kannst du ja deine Beziehung zu Chetrin öffentlich machen...." oder "Und wann zeigst du dich Mit deine neue Freundin Chetrin?", kommentieren sie fleißig unter dem letzten Beitrag von Daniel Völz.

Daniel Völz und Kristina Yantsen: War alles ein Fake?

Viele andere Follower von Daniel Völz und Kristina Yantsen glauben, dass die beiden in Wahrheit nie richtig zusammen waren. So schreibt zum Beispiel ein Fan: "Ihr solltet einfach ehrlich zugeben, dass das ganze von anfang an gelogen war." Und ein anderer schreibt: "Das ihr euch trennt war klar! BEZIEHUNG war PR?"

Deutliche Anzeichen gab es schon früh. Daniel Völz und Kristina Yantsen zeigten sich nur sehr selten zusammen. Außerdem ist Daniel Völz zwar nach Deutschland gezogen, aber nach Berlin - seine "Liebste" wohnt aber in Düsseldorf. Und zuletzt besuchte der 33-Jährige eine Hochzeit und schwärmte, dass da natürlich die ganze Familie dabei sein muss. Von Kristina fehlte aber jede Spur. Jetzt ist klar, wieso....