Die Spekulationen um den Liebes-Fake zwischen Daniel Völz und Kristina Yantsen gibt es schon seit dem Bachelor-Finale! Doch jetzt scheint sich Daniel Völz offenbar versehentlich verraten zu haben! hat er längst eine andere Freundin?

Daniel Völz & Kristina Yantsen: Alles aus?

Daniel Völz: Im Liebes-Urlaub mit Chetrin Schulze?

Wie Fans jetzt nämlich herausgefunden haben wollen, hat Daniel Völz seine Ostertage mit einer anderen Dame in Wien verbracht haben. Und die ist keine Unbekannte: Bei der Frau soll es sich um "Love island"-Star Chetrin Schulze handeln. Schuld daran sind zwei Schnappschüsse der beiden TV-Gesichter!

Ein Beitrag geteilt von Chethrin Schulze (@chethrin_official) am Apr 1, 2018 um 6:51 PDT

Ein Beitrag geteilt von Daniel Völz (@daniel_voelz) am Apr 2, 2018 um 3:58 PDT

Daniel Völz und Chetrin Schulz waren beide zur gleichen Zeit in Wien. Das reicht den meisten Followern schon als Beweis!

"Komisch, dass sie und Daniel gleichzeitig in Wien waren und der abgeschnittene Arm links, könnte Daniels sein. Er hatte nämlich so einen Mantel an, wie man auf seinem Bild erkennen kann", "Also ich habe gerade mal auf Daniels Seite nachgeschaut und siehe da, er hat auch so ne klobige Uhr und trägt sie auch am gleichen Handgelenk. Und auch das mit dem Ärmel des schwarzen Mantels könnte hinkommen....." oder "Es gibt net nur diesen Hinweis!die sporteln auch im gleichen in gleichen sportstudio in Berlin", kommentieren sie fleißig.

Daniel Völz und Chetrin Schulze: Schon seit Monaten brodelt die Gerüchte-Küche

Schon im Februar wurde über eine Liason zwischen Daniel Völz und Chetrin Schulze spekuliert. Damals verriet ein Insider: "Sie mögen sich beide sehr. Im Freundeskreis sind sich alle sicher, dass da was läuft." Doch bisher stritten Daniel und auch Chetrin diese Gerüchte ab.

Ob die Fotos die beiden jetzt endgültig entlarvt haben?

Daniel Völz: Ohne Kristina Yantsen zur Hochzeit

An ein Happy End für Daniel Völz und Kristina Yantsen schienen ohnehin nur wenige zu glauben. Jetzt flog der Ex-Bachelor sogar ohne seine Liebste zu einer wichtigen Hochzeit! "Ich hole jetzt meine Mutter ab, und wir fliegen weiter nach Kalifornien. Da heiratet eine Familienfreundin und da muss die ganze Familie zusammen sein", strahlte er in seinen Stories. Kristin könnte davon aber kein Teil mehr sein....