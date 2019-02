Daniel Völz: Liebes-Hammer! SIE macht den Ex-Bachelor glücklich

Was für ein Versteckspiel! Zu einer Party in Berlin kam Ex-Bachelor (34) mit weiblicher Begleitung, die auch den ganzen Abend nicht von seiner Seite weichen wollte – doch als seine neue Liebe wollte er sie nicht vorstellen.

Schon vor einigen Wochen scheint Daniel sein Herz verschenkt zu haben – dieses Mal ganz ohne Rose. Die Auserwählte: die Berlinerin Lisa Wehr. Die Tourismus- und Eventmanagerin ist nebenbei Profi-Cheerleaderin, war 2013 mit ihrem Team BCA Aces sogar Vize-Weltmeisterin.

Ist Daniel Völz wieder vergeben?

Dass die beiden mehr verbindet als nur eine flüchtige Bekanntschaft, hört man nicht nur aus ihrem Umfeld. Auch auf verdichten sich die Hinweise. Dort war Lisa kürzlich mit Daniels Französischer Bulldogge Bella im Grunewald beim Gassigang zu sehen. Während der ehemalige Rosenkavalier unterwegs ist, kümmert sich Lisa also um die kleine Hundedame. Wann wir die beiden endlich mal ganz offiziell zusammen sehen können? Allzu lange könnte es nicht mehr dauern: Laut "Closer"-Informationen sind sie als Teilnehmer der -Show „Das Sommerhaus der “ im Gespräch. Die Vorbereitungen zu den Dreharbeiten laufen bereits ab Ende Mai.

Daniel Völz: Bachelor-Kritik an Nachfolger Andrej

„Ich bin Single, ich genieße es“, ließ uns Daniel Völz noch Ende letzten Jahres wissen. „Und wie’s weitergeht, das werden ja bestimmt spätestens dann, wenn es wirklich was ist, alle sehen.“ Das klang alles eher so, als wolle er nach der Trennung von „Bachelor“-Gewinnerin Kristina Yantsen (25) sein Junggesellen-Dasein noch eine Weile auskosten. Denn mit Chethrin Schulze (26) hatte es auch nicht geklappt. Daniel und der ehemaligen „ “-Kandidatin wurde lange eine Affäre nachgesagt, die er aber stets vehement bestritt.

Daniel Völz bekräftigt Liebes-Gerüchte

Aber Liebe folgt bekanntlich keinem Plan – manchmal kann es ganz schnell gehen. Lisa scheint sein Leben auf den Kopf gestellt zu haben. Doch warum macht er nur so ein Geheimnis aus der Beziehung zu ihr? „Es gibt momentan jemanden. Ich bin sehr glücklich“, deutete er vor Kurzem immerhin an. Offensichtlich will er sich bei Lisa erst ganz sicher sein. Denn: „Ich bin da immer sehr vorsichtig. Es wird nicht ewig ein Geheimnis bleiben. Zum richtigen Zeitpunkt werden die Leute schon erfahren, wer sich an meiner Seite befindet.“ Weise Worte – aber ob ein Auftritt im „Sommerhaus der Stars“ der richtige Ort ist, um eine Liebe vor unzähligen -Kameras langsam wachsen zu lassen? Wohl kaum…