Daniel Völz & Nico Schwanz: Überraschende Sex-Beichte!

Oh, là, là, dass hätte wohl kaum jemand erwartet. Daniel Völz hat bereits in den letzten Wochen, als wildester "Bachelor" der "RTL"-Geschichte, für einige Schlagzeilen gesorgt. Der smarte Junggeselle soll dabei ordentlich aufs Ganze gehen. Neben wilden Küssen und heißen Flirts, soll es auch zu dem ein oder anderen Techtelmechtel mit den Kandidatinnen kommen. Daniel vertritt dabei die Meinung:" Sex gehört zum Kennenlernen dazu." Ehrliche Worte, für die Daniel nun von Model Nico Schwanz prominente Unterstützung erhält.

Bachelor Daniel Völz: Erster Sex mit dieser Kandidatin?

Daniel Völz der "Aufreißer"-Bachelor

In den letzten Wochen wurde immer wieder von den heißen Sex-Geschichten in der Bachelor-Villa berichtet. Es war dabei sogar von einem Bachelor-Sex-Verbot die Rede - alles Quatsch, behauptet Daniel Völz. Er lässt sich von den Gerüchten nicht aus der Liebes-Ruhe bringen. So ist er ebenfalls der Meinung, dass Sex zum kennen lernen dazu gehört. Das Daniel mit dieser Ansicht goldrichtig liegt, bestätigt ihm jetzt auch Nico Schwanz.

Nico Schwanz: "Der hat einen 'Kleinen'"

Das Daniel mit seiner Liebes-Masche alles richtig macht, bestätigt ihm jetzt Männer Model Nico Schwanz. Auch für die Ladys soll das eine interessante Erfahrung sein. So verrät Nico gegenüber "Promiflash": "Auch für die Mädels ist es gut, das mal auszuprobieren." Ebenfalls fügt er hinzu: "Die könnten ja sagen: 'Huch, der hat einen Kleinen. Den will ich gar nicht.'" Allem Anschein nach, hat Daniel diese Worte noch nicht zu hören bekommen. Ob es in den nächsten Wochen in der Bachelor-Villa weiterhin so heiß hergeht? Wir können gespannt sein!