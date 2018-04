Seit dem Bachelor-Finale sind Daniel Völz und Kristina das Traumpaar im deutschen Fernsehen. Immer wieder überraschen die beiden ihre Fans mit süßen Post, die ihre Liebe unterstreichen. Daniel zog für seine Angebetete sogar aus seiner Wahlheimat Florida zurück nach Deutschland. Allerdings müssen sie -trotz Umzug- nach wie vor eine Fernbeziehung führen. Obwohl die beiden seit einigen Monaten zusammen sind, lebt Kristina immer noch in Essen, während Daniel in Berlin wohnt. Doch wie geht es ihnen mit der Distanz?

Nachdem Daniel Völz und Kristina ihre Liebe öffentlich machten, beschäftig die meisten Bachelor-Fans nur eine Frage: "Wann ziehen die beiden endlich zusammen?" Denn obwohl Daniel für die Liebe Florida verließ, verschlug es den Ex-Junggesellen nach Berlin, während Kristina immer noch in Essen lebt. Allerdings scheinen die beiden mit ihrer Fernbeziehung kein Problem zu haben. Dies wird in einer überraschenden Beichte deutlich, mit der Daniel und Kristina nun ihre Fans überraschen.

Wie Daniel nun verrät, würde er Kristina zwar vermissen, allerdings könnte er sich mit der Situation gut arrangieren. So berichtet er gegenüber "Promiflash": "Ich gehe vielleicht zum Sport oder so, aber es ist ja ein schöner Grund zu leiden, wenn man jemanden liebt und man den vermisst." Auch Kristina ist der Meinung: "Ich rufe ihn an und sag ihm das. Ich finde, es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn du jemanden vermisst, vor allem, wenn du die Person liebst." Ehrliche Worte, die zeigen: Daniel und Kristina scheinen trotz Fernbeziehung, glücklich miteinander zu sein. Ob ein Umzug dieses Jahr trotzdem noch ansteht? Wir können gespannt sein...