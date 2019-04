Daniel Völz & Lisa: Romantische Ankündigung! Bald ist es soweit

ist frisch verliebt! Im Dezember funkte es zwischen ihm und seiner neuen Freundin heftig. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Daniel Völz & Lisa: Romantischer Urlaub

Nun geht der 34-Jährige sogar noch einen Schritt weiter und hat einen romantischen Urlaub für sich und Lisa geplant. "In knapp einem Monat ist es soweit! Ich nehme meinen Schatz mit nach Florida, um ihr meine alte Heimat zu zeigen“, verkündet der ehemalige Bachelor auf . „Für uns wird’s der erste gemeinsame Urlaub dieses Jahr!“

Daniel zog 1999 in die USA und arbeitete dort als Immobilienmakler. Erst 2018 zog er wieder zurück nach Deutschland. Nun will er seiner Freundin unbedingt zeigen, wo er all die Jahre lebte. Was für eine romantische Idee!