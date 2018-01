Daniel Völz: Schock-News aus der Bachelor-Villa!

Erst kürzlich machte das böse Gerücht die Runde, dass Daniel Völz bei "Der Bachelor" nur ein Ziel haben soll: Sex! Er soll es dabei "so bunt" treiben, dass durch "RTL" ein Sex-Verbot ausgesprochen werden musste. Wie jetzt ebenfalls bekannt wurde, soll alledings nicht nur Daniel ein echter "Schwerenöter" sein. Auch die Bachelor-Kandidatinnen sollen scheinbar nichts anbrennen lassen.

Daniel Völz: Schwule-Fetisch-Fotos aufgetaucht!

Daniel Völz: Der wildeste Bachelor aller Zeiten?

Obwohl heute Abend erste die zweite Sendung von "Der Bachelor" zu sehen ist, gilt Daniel Völz schon jetzt als wildester Bachelor aller Zeiten. Wie es heißt, soll Daniel dabei "kein Auge trocken lassen". Selber hält er jedoch nichts von den Gerüchten. Allerdings wäre er mit seinem Image, bei den Bachelor-Kandidatinnen in guter Gesellschaft. Auch die Herzdamen von Daniel sollen echte "Aufreißer"-Ladys sein. Jedoch soll ihr Ziel dabei nicht Daniel sein, sondern die Kandidaten der vergangenen "Bachelorette"-Staffel.

Bachelor-Kandidatinnen flirten mit Bachelorette-Kandidaten

Wie es heißt, sollen sich einige Bachelor-Kandidatinnen vor Showbeginn an die Teilnehmer der letzten "Bachelortette"-Staffel rangeschmissen haben. So berichtet es "OK!". Die Bachelor-Fans sind über die Verhältnisse in der Bachelor-Villa geschockt! Viele fragen sich: "Sind auch die Bachelor-Kandidatinnen nur auf Spaß aus?" Daniel und die Herzdamen gaben zu den Spekulationen noch kein Statement ab. Ob es bei so viel Negativ-Schlagzeilen doch noch mit der großen Liebe klappen wird? Wir können gespannt sein!