Daniel Völz: Schockierende Bachelor-Details enthüllt!

Dass es bei dem Bachelor heiß hergeht, ist bekannt. Vor der Kamera wird wild geflirtet und geknutscht. Allerdings soll das kein Vergleich sein zu dem, was hinter den Kulissen passiert. Die neusten Bachelor-Details geben tiefe Einblicke, die für jede Menge Aufsehen sorgen.

Daniel Völz & Nico Schwanz: Überraschende Sex-Beichte!

Daniel Völz hat nur Sex im Kopf

Schon bei einem Gruppen-Date wurde deutlich, dass Daniel Völz vor allem ein Interesse hat: Sex! Mit pikanten Fragen probierte er seinen Ladys schlüpfrige Details zu entlocken. Auch auf der Pool-Party, die am Mittwoche bei "Der Bachelor" zu sehen war, soll Daniel das Thema Sex erneut auf den Tisch gebracht haben. Es soll dabei heißer zu gegangen sein, als im Fernsehen gezeigt wurde. So berichtet Ex-Rosen-Lady Janina auf ihrem "Instagram"-Account: "Ich denke es war die richtige Entscheidung mir heute keine Rose zu geben. Ich habe gemerkt, dass mein Interesse zu ihm zurückgegangen ist, da ich Daniel in dieser Woche von einer anderen Seite kennengelernt habe. 10 Mädels, davon wurden über die Hälfte schon geküsst und es ging auch heiß zur Sache. Leider wurde nicht gezeigt, was wirklich auf der Pool Party abging...Da das Interesse weiter zu behalten und um einen Mann zu kämpfen, fiel mir schwer (...)."

Kandidatin Janina ist froh über ihr Bachelor-Aus

Wie aus Janinas "Instagram"-Botschaft deutlich wird, scheint sie ihr Bachelor-Aus nicht zu bereuen. Sie scheint Daniel keine Träne hinter her zu weinen. So verrät sie gegenüber "OK!": "So einen Mann möchte ich meiner Familie nicht vorstellen." Auch der ewige Bachelor-Sex-Talk nervte die Blondine. Sie fügt hinzu: "Solche intimen Dinge zu thematisieren und die Damen über ihr Sexleben auszufragen, finde ich unpassend. Vor allem, wenn man schon mit über der Hälfte rumgeknutscht hat."

Ob Daniel Völz trotzdem noch seine Traumfrau finden wird? Wir können gespannt sein…