Daniel Völz: Schwere Liebes-Vorwürfe gegen den Bachelor!

Ohje, armer Daniel! Der Bachelor muss sich in der letzten Zeit immer neuen Vorwürfen gegen sein Verhalten stellen. So auch jetzt! Neben der Kritik, dass es Daniel als "Bachelor" zu bunt treiben würde, teilt nun auch Ex-Bachelor Sebastian Pannek gegen den Rosenkavalier aus. Was ist der Grund dafür?

Daniel Völz wird als Bachelor kritisiert

Schon in den letzten Wochen musste sich Daniel immer neuen Kritikpunkten aus der Öffentlichkeit stellen. Der größte Aufreger war dabei das "Bachelor-Sex-Verbot", welches angeblich von "RTL" ausgesprochen wurde. Jetzt spricht Ex-Bachelor Sebastian Pannek Klartext und ist dabei der Meinung: Daniel ist alles andere als ein Gentleman!

Daniel Völz ist kein Gentleman

Nicht nur bei den Bachelor-Ladys sorgte der verspätete Einzug von den Kandidatinnen Christina und Samira für ordentlich Aufsehen. Auch Ex-Bachelor Sebastian Pannek zeigte sich, ähnlich wie alle Bachelor-Fans, sichtlich überrascht über den Neuzugang. Daniel hingegen sah die Ankunft der neuen Herzdamen gelassen. Für Sebastian ein absolutes "No Go". So verrät er gegenüber "Promiflash": Ich hätte aber anders reagiert als er, also ich hätte auf jeden Fall beide direkt wieder nach Hause geschickt, weil es einfach total unfair den anderen gegenüber ist."

Was Daniel von den Vorwürfen hält, ist nicht bekannt. Er äußerte sich bis jetzt noch nicht zu Sebastians Statement.