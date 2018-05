Daniel Völz: Schwere Vorwürfe gegen Kristina!

Ohje, es wird nicht ruhig um Daniel Völz und seine Ex-Rosenflamme Kristina. Nach dem Beziehungs-Aus der beiden, wendete sich Kristina immer wieder mit neuen Vorwürfen gegenüber Daniel an die Öffentlichkeit. Dass Daniel das nicht auf sich sitzen lassen möchte, ist klar. In einer ehrlichen Beichte holt er jetzt zum Gegenschlag aus!

"Bachelor" Daniel Völz: Jetzt äußert sich auch Kristina Yantsen zum Liebes-Aus

Daniel Völz und Kristina: Schlammschlacht nach Beziehungs-Aus!

Obwohl Daniel und Kristina nach dem Bachelor-Finale verkündeten, wie glücklich sie zusammen sind, folgte im April das traurige Beziehungs-Aus. Doch damit nicht genug! Kristina entfachte nach der Trennung von Daniel einen regelrechten Shit-Storm gegen den Ex-Bachelor. Immer wieder prangerte sie Daniel in der Öffentlichkeit an und gab ihm die Schuld an dem Liebes-Fiasko. Das Daniel davon nun genug hat, ist also noch mehr als verständlich. In einem emotionalen Statement erläutert er nun seine Sicht der Dinge...

Daniel Völz: Kristina war Rücksichtslos

Vor einer Woche musste Daniel den Tod seines geliebten Großvaters verkrafte. Wie Daniel jetzt verrät, ging es seinem Opa schon während der Beziehung zu Kristina schlecht, sodass sich der Ex-Bachelor liebevoll um ihn kümmerte. Für Kristina jedoch kein Grund für Rücksichtnahme. So berichtet Daniel gegenüber "Closer": "Ich wäre gerne mal zu ihr nach Essen geflogen, aber ich wurde nie eingeladen." Um Kristina trotzdem zu sehen, habe er ihr zum Geburtstag einen Flug nach Berlin geschenkt. Daniel fügt hinzu: "Ich musste mich zu diesem Zeitpunkt auch um meinen Großvater kümmern, was sie nicht interessiert hat. Auch an diesen Tagen habe ich immer wieder gemerkt, wie unterschiedlich Kristina und ich sind." Ehrliche Worte, die ein neues Licht auf die Trennung von Daniel und Kristina werfen. Mal sehen, wann sich Kristina zu Daniels Statement äußern wird...