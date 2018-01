Daniel Völz: Schwule-Fetisch-Fotos aufgetaucht!

Gestern war die erste Folge von "Der Bachelor "auf "RTL" zu sehen. Nach der ersten Show sind noch 18 Bachelor-Kandidatinnen im Rennen, die das Herz von Daniel Völz erobern wollen. Werden sie erfolgreich sein? Die neusten Bilder sprechen eindeutig dagegen! Daniel scheint offensichtlich nicht an dem weiblichen Geschlecht interessiert zu sein. Dies wird auf seinem "Instagram"-Profil deutlich. Auf mehreren Fotos ist deutlich zu erkennen: Daniel hat scheinbar eine Vorliebe für schwule-fetisch Fotografien. Die Fans sind geschockt!

Daniel Völz: Schockierendes Bachelor-Sex-Verbot!

Daniel Völz schockt mit schwulen-Fotos

Seitdem gestern Abend die erste Bachelor-Show auf "RTL" zu sehen war, stellen sich alle Bachelor-Fans die Frage, wer das Herz des smarten Rosenkavaliers erobern wird. Dieses Jahr könnte es bei "Der Bachelor" jedoch zu einer unerwarteten Wende kommen. Daniel Völz scheint sich scheinbar eher für das männliche Geschlecht zu interessieren. Dies wird auf "Instagram" deutlich. Mit schwulen-fetisch Bildern schockt Daniel Völz alle Bachelor-Fans. Kennen die Kandidatinnen die scheinbar sexuelle Vorliebe ihres Traummannes?

Daniel Völz verstecktes Outing

Auf seinem "Instagram"-Account zeigt Daniel Völz die neusten Bilder aus der aktuellen Bachelor-Staffel. Allerdings scheinen die meisten Followers ein pikantes Detail übersehen zu haben. Bis jetzt! In seinem Profil verlinkt Daniel auf einen eher fragwürdigen "Instagram"-Account. Zu sehen ist ein unbekannter Mann, der sich nicht nur öffentlich als schwul outet, sondern seine Followers mit pikanten schwulen-fetisch-Bildern unterhält. Eine Vielzahl von Bildern zeigen den Unbekannten entweder nackt oder nur in Unterwäsche bekleidet. Auch einige Bondage-Fotos sind zu sehen. In welcher Beziehung er zu Daniel steht und warum der Bachelor auf das Profil des Mannes verlinkt, ist nicht bekannt.

Daniel Völz äußerte sich noch nicht zu diesem Vorfall. Wir können also gespannt sein!