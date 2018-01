Daniel Völz: Liebes-"Plan-B" für nach "Der Bachelor"!

Momentan ist Daniel Völz bei "Der Bachelor" auf der Suche nach der großen Liebe. Jede seiner Herzdamen hat dabei nur ein Ziel: Sie will ihren Traumprinzen für sich gewinnen! Verständlich, dass Daniel die Wahl für die Richtige nicht leichtfallen wird. Seine Entscheidung muss wohl überlegt sein. Doch was passiert, wenn Daniel nach "Der Bachelor" mit leeren Händen nach Hause geht? Hat er einen "Plan B" für die Liebe?

Daniel Völz: Schock-News aus der Bachelor-Villa!

Daniel Völz hat die Qual der Wahl

Viele Männer beneiden Daniel Völz um seine Position als Bachelor. Umringt von schönen Frauen, hat Daniel die Qual der Wahl, die große Liebe zu finden. Durch romantische Dates und gemeinsamen Aktivitäten ist es Daniels Ziel, dass im Verlauf der Staffel, bei einer Lady der finale Liebes-Funke überspringen soll. Eine Garantie dafür hat er jedoch nicht.

Viele fragen sich: "Was passiert, wenn Daniel bei "Der Bachelor" mit leeren Händen ausgeht? Hat er bereits einen Liebes-"Plan-B" gefasst?"

Daniel Völz: "Plan B" für nach "Der Bachelor"

Auf die Frage, ob Daniel einen Liebes-"Plan-B" für nach "Der Bachelor" besitzen würde, antwortet er: "Plan B? Nicht wirklich. Wenn ich mir jetzt schon ein Fallschirm ummachen würde dann währe das kein gutes Omen, denk ich. Man muss optimistisch bleiben! Klar will man vorsichtig sein, aber ich glaub gerade in der Liebe muss man sich fallen lassen können, sonst geht das doch gar nicht richtig. Aber ja, leichter gesagt als getan, ne? Da muss man sich selbst treu bleiben und dabei auch Vertrauen zu den Kandidatinnen behalten. Nicht immer so einfach." Ehrliche Worte, die zeigen: Daniel hofft bei "Der Bachelor" nach wie vor auf die großen Gefühle. Ob er sich letztendlich verlieben wird? Wir können gespannt sein!