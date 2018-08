Daniel Völz: Sex bei Promi Big Brother?

Oh, là, là! bleibt seinem Ruf anscheinend treu! Schon als Bachelor war Daniel dafür bekannt, dass er nichts anbrennen lässt. Bei "Promi " geht er jetzt in die nächste Liebes-Runde. Sein "Opfer": Chethrin Schulze.

Daniel Völz: Liebes-Skandal bei Promi Big Brother!

Daniel Völz & Chethrin Schulze heiße Affäre?

Bereits nach dem Bachelor-Aus wurde immer wieder darüber gemunkelt, dass Daniel seine Bachelor-Gewinnerin Kristina mit Chethrin Schulze betrügen würde. Nun sind Daniel und Chethrin dabei zu beobachten, wie sie sich im "Promi Big Brother"-Container näherkommen. Einige Stimmen gehen dabei sogar so weit, dass von Sex zwischen den beiden gesprochen wird. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Daniel Völz: Hat er Sex mit Chethrin Schulze?

Janina Celine, die ebenfalls Kandidatin in der vergangenen Bachelor-Staffel war, ist sich sicher: Daniel lässt auch bei "PBB" nichts anbrennen. So berichtet sie gegenüber "OK!": "Ja, voll. Ich glaube, der ist ein richtiges Luder. Der wird da auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht, wie bei uns auch in der Staffel. Schön viel rumknutschen, Knutschelor ist wieder am Start." Ehrliche Worte, die zeigen: Zwischen Daniel und Chethrin könnte es in den kommenden Tagen noch heiß hergehen. Ob die beiden allerdings wirklich so weit gehen? Wir können gespannt sein...