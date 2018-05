Daniel Völz: So sehr leidet er unter dem Tod von Wolfgang Völz!

Ohje, armer Daniel! Erst kürzlich musste der Bachelor erst die Trennung von seiner Rosen-Flamme Kristina verkraften. Dann die nächste Hiobsbotschaft. Wie letzte Woche berichtet wurde, verstarb am 02. Mai auch noch Daniels geliebter Großvater Wolfgang Völz. Das dem "wieder"-Junggesellen dieser schwere Schicksalsschlag momentan definitiv zu schaffen machen, ist klar. Doch wie schlecht geht es ihm wirklich? In einer rührenden Beichte spricht er jetzt Klartext...

Bachelor 2018: Knallharte Abrechnung mit Daniel Völz

Daniel Völz: Ihm geht es schlecht

Wie sehr Daniel um seinen geliebten Großvater trauert, wird vor allem in einem rührenden "Instagram"-Post des Bachelors deutlich. So verkündet der Rosenkavalier: "Was haben wir gelacht, was hatten wir für Spaß. Du warst wie ein Vater für mich, wahrscheinlich der wichtigste Mann in meinem Leben. Du hast mir so viel beigebracht und mir gezeigt wie man seinen eigenen Weg geht. Jetzt hast du dich verabschiedet, und hast mir somit nochmals etwas beigebracht... wie wichtig Familie ist. Obwohl du nicht mehr bei uns bist, wirst Du für immer in meinem Herzen bei mir seien (...)." Ehrliche Worte, die seine tiefen Emotionen Ausdrücken. Ein Glück, dass er sich in dieser schweren Zeit auf seine Fans verlassen kann...

Daniel Völz: Seine Fans stehen ihm bei

Das Daniels Fans absolut hinter dem Bachelor stehen, wird vor allem anhand der rührenden Kommentare unter seinem Post deutlich. So schreiben sie: "Er hat ein stolzes Alter erreicht. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft.....das ist sehr traurig" sowie "Schöne Worte hast du gefunden, alles liebe und Kopf hoch. Jetzt funkelt ein neuer Stern am Himmel und passt von oben auf euch /dich auf." Ist zu hoffen, dass Daniel diese Worte Kraft geben...