Daniel Völz: So viel Gage verdient der Bachelor 2018!

Daniel Völz: So viel Gage verdient der Bachelor 2018!

Heute Abend trifft Daniel Völz die große Liebes-Entscheidung! In den vergangenen Wochen konnten alle Bachelor-Fans beobachten, wie sich Daniel immer wieder zwischen seinen Herzdamen entscheiden musste.

Im heutigen Liebes-Finale stehen sich Kristina und Svenja in der Hoffnung gegenüber, die letzte Rose von Daniel zu erhalten. Wer sie bekommt? Wir werden sehen. Allerdings wird Daniel die letzte Show nicht nur mit einer neuen Herzdame an seiner Seite verlassen, sondern auch mit einem ordentlichen Plus auf seinem Konto. Doch wie viel verdient Daniel als Bachelor?

Bachelor 2018: So viel verdienen Daniel Völz und die Kandidatinnen!

Daniel Völz: Das große Bachelor-Finale!

Heute Abend haben alle Bachelor Fans ein letztes Mal die Möglichkeit, Daniel und seine Herzdamen dabei zu beobachten, wie sie in die letzte Liebes-Runde starten. Svenja und Kristina kämpfen dabei um das Herz des smarten Junggesellen. Doch nicht nur in Sachen Liebe wird Daniel nach heute Abend einen Mega-Erfolg verzeichnen können. Auch sein Kontostand wurde durch die Bachelor-Gage ordentlich aufgepolstert.

Daniel Völz: So viel verdient er als Bachelor

Dass Daniel ein echter Glückspilz ist, ist den meisten Fans bekannt. Während der Dreharbeiten zum Bachelor hatte er eine Reihe von schönen Frauen um sich, die alle sein Herz erobern wollten. Doch nicht nur in der Gefühlswelt kann Daniel einen Erfolg verzeichnen. Auch finanziell hat Daniel beim Bachelor ordentlich abgeräumt. Wie "Bild" berichtet, soll Daniel eine Gage zwischen 30.000 und 70.000 Euro erhalten. Doch damit nicht genug: Nach dem Bachelor-Ende gehen die Rosenkavaliere meist auf eine Clubtour, bei der sie Rosen verteilen. Für diese Auftritte sollen sie eine zusätzliche Gage von 2000 bis 4000 Euro erhalten.

Was Daniel mit seiner Gage anstellen wird? Wir können gespannt sein...