Daniel Völz: Traurige Bachelor-Beichte! So geht es ihm wirklich

Armer Daniel! In der vergangenen Woche konnten die Bachelor-Zuschauer sehen, wie Daniel eine Ohrfeige von Ex-Kandidatin Yeliz kassierte. Der Schock stand ihm dabei sichtlich ins Gesicht geschrieben. Und auch die anderen Bachelor-Ladys zeigten ihre Verwunderung über Yeliz Reaktion – im Gegensatz zu einigen Zuschauern. Nach Sendungs-Ende zeigte sich, dass es einig Befürworter für Yeliz Verhalten gab. Daniel musste sich dabei schweren Anschuldigungen zu seiner Liebes-Suche stellen. Grund genug für den Bachelor, sich mit einem Statement an die Öffentlichkeit zu wenden.

Daniel Völz muss sich Bachelor-Kritik stellen

Nach der Ohrfeige von Kandidatin Yeliz waren sich viel Bachelor-Zuschauer darüber einig, dass die hübsche Brünette absolut richtig gehandelt hätte. Daniel musste sich dabei schwere Vorwürfe zu seinem Umgang mit Frauen sowie seiner Liebes-Suche stellen. Kaum verwunderlich, dass Daniel diese Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen möchte. In einem ehrlichen Statement auf "Instagram" spricht er jetzt Klartext über seine wahren Emotionen!

Daniel Völz spricht Klartext!!

Wie Daniel Völz auf seinem "Instagram"-Account verkündet, fühle er sich durch die Öffentlichkeit ungerecht behandelt. So schreibt er: "Ich bin enttäuscht wie dies im Internet befürwortet wird. Aber vielleicht ist das einfach ein Spiegelbild unserer Gesellschaft...? Ich lehne Gewalt grundsätzlich ab, ob gegen Mann oder Frau. Ist einfach nicht angebracht. Schon gar nicht in so einem Format." Ebenfalls ist er der Meinung: "Ich wünschte mir wirklich (einfach auch um ihre Reaktion zu verstehen), dass sie mir ihre Meinung beim Abschied ins Gesicht gesagt hätte, anstatt mir eine zu klatschen." Ehrliche Worte, die zeigen: Daniel ist vielleicht sensibler als gedacht.

Ob er diesen Mittwoch mehr Liebes-Glück haben wird? Wir können gespannt sein...