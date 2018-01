Daniel Völz: Überraschende Dating-App Beichte!

Seit letzter Woche ist Daniel Völz bei "Der Bachelor" auf der Suche nach der großen Liebe. Vier Kandidatinnen schickte Daniel bereits nach Hause. 18 Damen sind noch im Rennen. Wie Daniel jetzt verriet, ist "Der Bachelor" allerdings nicht der einzige Weg für ihn, um die große Liebe zu finden.

Bachelor 2018: Heiße Kuss-Fotos von Daniel Völz aufgetaucht

Daniel Völz will sich bei "Der Bachelor" verlieben

Der smarte Rosenkavalier Daniel Völz sucht seit der vergangenen Woche bei der "RTL"-Kuppelshow die Frau fürs Leben. 18 Kandidatinnen haben seit letzter Woche noch die Chance, die letzte Rose von Daniel zu erhalten. Ob Daniel bei "Der Bachelor" die große Liebe finden wird, werden die nächsten Folgen zeigen. Allerdings ist das TV-Format nicht die einzige Alternative für Daniel, um sich zu verlieben. Wie er verrät, war er in der Vergangenheit auch auf Tinder und Co. unterwegs.

Daniel Völz nutzt Dating-Apps

Die Kandidatinnen bei "Der Bachelor" haben nur ein Ziel: Das Herz von Daniel Völz zu erobern. Allerdings hätten sie ihren smarten Junggesellen, auch schon vor ihrer Bachelor-Teilnahme kennenlernen können. Daniel war in der Vergangenheit nämlich auf Tinder und Co. unterwegs. Auf die Frage, ob Daniel vor seiner Rolle als Bachelor eine Dating App hatte, berichtet er: "Ja, hatte ich. Das gehört auch zum heutigen Zeitalter dazu. Beim Online-Dating sollte man sich aber nicht zu viele Hoffnungen machen, und trotzdem immer offen für etwas Ernstes bleiben. Das Beste ist für mich aber immer noch, jemanden im realen Leben, durch ein Treffen mit Freunden zum Beispiel, kennenzulernen. So habe ich auch meine zwei ernsten Beziehungen kennengelernt." Die Bachelor Kandidatinnen scheinen durch ihre Teilnahme also einen klaren Bonus zu haben. Ob sie diesen auch nutzen werden, wir werden sehen...