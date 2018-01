Daniel Völz: Überraschende Gefühls-Beichte an Carina!

Huch, dass ging aber schnell. Carina wurde schon in den letzten Wochen als geheime Favoritin von Daniel Völz gehandelt. Die neusten Entwicklungen sollten dies bestätigen. In der morgigen Bachelor-Show kommt es zu einer überraschenden Gefühls-Beichte von Daniel an Carina. Ist ihre Liebe dadurch besiegelt?

Schon in den letzten Folgen wurde eine Liebes-Entwicklung besonders deutlich: Zwischen Carina und Daniel scheint es mächtig zu knistern. Auch in der morgigen Folge sollen zwischen den beiden erneut die Funken fliegen. Während eines Candle-Light-Dinners wollen sich Daniel und Carina noch näherkommen. Doch auch schon davor zeigt Daniel seiner Herzdame mit einer gefühlvollen Beichte, welche Emotionen er für die hegt...

Daniel Völz überrascht Carina mit einer Gefühls-Beichte

Damit Carina für das Candle-Light-Dinner passend ausgestattet ist, überrascht sie Daniel mit einem teuren Designer-Fummel als Geschenk. Doch nicht nur das neue Kleid sorgt bei Carina für mächtig Herzklopfen, auch eine süße Gefühls-Botschaft lässt bei Carina die Funken fliegen: "Dieses Kleid ist für eine ganz besondere Frau. Mit dir möchte ich was erleben, was ich mir schon immer gewünscht habe und hoffe, dass du mich heute begeisterst, Carina." Ehrliche Worte, die zeigen: Carina hat schon jetzt gute Chancen auf die letzte Rose.

Ob die Liebes-Stimmung auch in den nächsten Wochen weiter anhält? Wir können gespannt sein!