Daniel Völz: Neue Liebe! Jetzt macht er es offiziell

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? In der letzten Zeit war Daniel Völz vor allem wegen dem traurigen Liebes-Aus zu seiner Kristina in den Schlagzeilen. Doch jetzt die Wende! In einer süßen Botschaft teilt der Ex-Bachelor seine neue Liebe mit seinen Fans!

Daniel Völz: Heißes Date nach Trennung?

Daniel Völz: Neue Liebe!

Obwohl der Ex-Bachelor mit seiner Liebe zu Kristina kein Glück hatte, ließ sich Daniel davon nicht unterkriegen. Auch der Vielzahl von Negativ-Schlagzeilen, in denen Kristina Daniel die Schuld an dem Beziehungs-Aus gab, trat Daniel selbstbewusst gegenüber und bewies: Er ist eine echte Kämpfernatur. Das dies mittlerweile jedoch der Vergangenheit angehört, zeigen die neusten Informationen über den 33-Jährigen. In seinem "Instagram"-Account teilt Daniel seinen Followers nämlich nun seine neue "Liebe" mit: Berlin! Dabei postet er ein Foto von sich, welches ihn vor einem coolen Berlin-Graffiti-Schriftzug zeigt und kommentiert dieses mit den Worten: "Ich liebe meine Stadt (...)." Dass diese süße Botschaft bei seinen Fans nicht lange unbeachtet bleibt, ist klar...

Daniel Völz: Seine Fans freuen sich!

Auch wenn sich viele seiner Followers sicherlich gewünscht hätten, dass Daniel sie mit einer neuen Herzdame in seinem Leben überrascht, freuen sie sich für ihr Idol. So schreiben sie: "Schönes Bild Herr Völz" sowie "Cooles Foto". Schließlich zeigt der Schnappschuss ebenfalls, dass sich Daniel in seiner neuen Heimat absolut wohlfühlt. Ob uns der 33-Jährige dieses Jahr dennoch mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein...