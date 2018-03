Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Bachelor Daniel Völz und seiner Kristina. Obwohl Daniel seiner Traumfrau erst letzte Woche die finale Rose überreichte, die ihr Liebes-Glück besiegeln sollte, scheint es mittlerweile zwischen den beiden heftig zu kriseln. Kaum verwunderlich, dass die Fans bei solchen Nachrichten in großer Sorge um ihr Traumpaar sind. Viele fragen sich: "Steht ihre Beziehung schon jetzt wieder vor dem Aus?"

Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen: Ist ihre Beziehung nur Fake?

Daniel Völz ist genervt von Kristina

Trotzdem Daniel und Kristina letzte Woche ihre Liebe öffentlich machten, soll es mittlerweile zwischen den beiden alles andere als rund laufen. Der Grund: Kristina soll rasend eifersüchtig sein. Schon an Silvester, welches die beiden gemeinsam in Miami feierten, soll sich das Eifersuchts-Drama von Kristina bemerkbar gemacht haben. Ein Insider verrät gegenüber "IN": "Kristinas Besuch in Florida an Silvester war nicht so der Bringer. Daniel ist seitdem etwas abgetörnt. Vor allem ihre Eifersucht hat ihn genervt." Aber nicht nur die Eifersucht von Kristina spricht für ein baldiges Liebes-Aus mit Daniel.

Daniel Völz und Kristina: Getrennte Wohnorte

Obwohl Daniel von Miami nach Berlin zog und Kristina somit näher ist, wohnen die beiden nach wie vor an getrennten Orten. Während sich Daniel ein Leben in der Hauptstadt aufbaut, wohnt Kristina immer noch in Essen. Eine glückliche Beziehung sieht anders aus.

Ob die beiden die Liebes-Kurve trotzdem kriegen werden, oder wir bald von einer Bachelor-Trennung erfahren werden? Wir können gespannt sein...