Daniel Völz und Kristina: Hochzeits-Überraschung!

Huch, das sind definitiv mal überraschende Neuigkeiten von Daniel Völz und Kristina. Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, ob Daniel und Kristina wirklich noch ein Paar sind, sorgt ein kürzlich aufgetauchtes Foto nun für besonders viel Aufregung. Die Fans sind am spekulieren: "Sind Daniel und Kristina bereits verheiratet?"

Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen: Ist ihre Beziehung nur Fake?

Daniel Völz und Kristina: Heimliche Hochzeit?

Ein Foto auf Kristinas "Instagram"-Profil sorgt bei ihren Fans momentan für besonders viel Aufsehen. Zu sehen sind Kristina und Daniel, wie sie ihre Hände übereinanderlegen. Doch damit nicht genug! Ein Ring an Kristinas Hand bringt die Gerüchteküche ordentlich ins brodeln...

Daniel Völz und Kristina: Liebes-Geständnis

Auch Kristinas Kommentar zu dem Bild, könnte die Hochzeits-Spekulationen bestätigen. So schreibt sie: "Du bist der Mann, der mich immer zum Lachen bringt, mir Stärke gibt, seine Liebe zeigt. Ich fühle die Wärme und die Liebe bei dir. Das schätze ich, ich bin glücklich und dankbar, dass ich so einen Mann, wie dich habe. Ich liebe dich!" Kein Wunder also, dass die Fans bei solchen Worten hellhörig werden. So schreiben sie: "Hallo ist das Verlobungsring?" sowie "Omg bitte heiratet".

Ob die beiden sich heimlich das Ja-Wort gaben, oder eine Hochzeit ansteht, ist allerdings nicht bekannt. Daniel und Kristina äußerten sich bis jetzt noch nicht zu den Spekulationen ihrer Fans. Wir können also weiterhin gespannt sein...