Daniel Völz und Kristina: Süßes Geheimnis endlich enthüllt!

Nachdem Daniel und Kristina ihre Liebe in der letzten "Nacht der Rosen" öffentlich machten, sind die beiden das Traumpaar im deutschen Fernsehen. Immer wieder zeigen Daniel und Kristina ihre Liebe und begeistern damit alle Bachelor-Fans. Doch damit nicht genug. Wie jetzt bekannt wurde, lüftete Kristina nun ein süßes Geheimnis, was für mächtig Aufsehen sorgt.

Bachelor 2018: Knallharte Abrechnung mit Daniel Völz

Daniel Völz und Kristina: Bachelor-Traumpaar

Nach der letzten "Nacht der Rosen" konnten Daniel Völz und Kristina ihre Liebe endlich der Öffentlichkeit präsentieren. Immer wieder sind die beiden dabei frisch verliebt auf dem roten Teppich, oder vor der Kama zu sehen. Allerdings gibt es -trotz alle dem- immer wieder Stimmen, die behaupten, dass Daniel und Kristina allen nur was vormachen würden.

Eine der neusten Meldungen sollte jedoch all die Negativ-Stimmen zum Schweigen bringen. Daniel und Kristina überraschen ihre Fans nun mit einer süßen Geheimnis-Enthüllung...

Daniel Völz und Kristina: Süßes Geheimnis gelüftet

Obwohl Daniel und Kristina immer wieder eine Fake-Liebe nachgesagt wird, scheinen sich die beiden davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. So auch jetzt. Wie Kristina im Interview mit "Promiflash" verriet, haben sich sie zwei ganz besondere Spitznamen für einander ausgesucht. So bestätigt die Rosenlady: "Also, er nennt mich eigentlich immer 'moja ljubimaja' und ich nenne ihn immer Schatz oder halt auch 'moj ljubimij', was zu viel bedeutet, wie "meine Geliebte sowie mein Geliebter". Ehrliche Worte, die ihre tiefe Liebe zueinander ausdrücken. Ob dadurch ihre Liebes-Widersacher zum Schweigen gebracht werden? Wir können gespannt sein...