Daniel Völz: Unerwartete Liebes-Erklärung!

Huch, das ging aber schnell! Obwohl noch einige Kandidatinnen um das Herz von Daniel Völz im Rennen sind, scheint eine Lady schon jetzt ihre Liebes-Entscheidung getroffen zu haben. Daher können sich die Fans in der heutigen Bachelor Sendung nicht nur auf heiße Einzel-Dates freuen, sie werden ebenfalls Zeugen eines unerwarteten Liebes-Geständnisses!

Bachelor Daniel Völz: Fake-Kandidatinnen enthüllt!

Daniel Völz erhält Liebes-Erklärung

Einer Dame scheint es Daniel Völz besonders angetan zu haben: Janine Christin! In einem unerwarteten Liebesbrief an Daniel, fasst sie in der "Nacht der Rose" ihre Gefühle zusammen und beichtet Daniel ihre tiefe Zuneigung. So schreibt sie unter anderem: "Niemals hätte ich geglaubt, mich in so kurzer Zeit in jemanden verlieben zu können." Das sie Daniel damit überrascht, wird sichtlich deutlich. Aber versprechen ihre Worte auch einen Erfolg?

Daniel Völz: Ist seine Entscheidung bereits getroffen?

Bis jetzt gehörte Janine Christin nicht zu den geheimen Favoritinnen von Daniel Völz. Viel mehr waren sich die Bachelor-Fans sicher, dass Kandidatin Carina die letzte Rose von Daniel erhalten wird. Ob Janine Christin mit ihrem Liebesbrief die anderen Kandidatinnen jetzt ausstechen konnte? Wir können gespannt sein...