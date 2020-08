Daniela Bücher: Bittere Bilanz! So geht es ihr wirklich!

"Ich bin dann am liebsten zu Hause, brauche die Nähe meiner Kinder viel mehr als sonst (eigentlich erdrücke ich sie zurzeit gerade). Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die gerade erkennen, wie es mir geht", erklärt Danni nun via Instagram und fügt hinzu: "Es gibt Tage, an denen mir einfach alles schwer fällt." Oh je! Was für eine bittere Bilanz! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Danni schon bald wieder Mut schöpft und es ihr schnell wieder besser geht!