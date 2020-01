Daniela Büchner: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Kein Kandidat polarisiert im diesjährigen "Dschungelcamp" so wie . Acht Mal wurde sie von den Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt. Ständig bricht Danni in Tränen aus und verbreitet ihre schlechte Laune im Camp. Die Zuschauer sind von der -Auswanderin gar nicht begeistert. Doch jetzt nimmt der Hass neue Dimensionen an...

Daniela Büchner bekommt Morddrohungen

Danni erhält via mittlerweile sogar Morddrohungen. Managerin Melanie Thiele veröffentlichte jetzt die grausamen Nachrichten und schrieb dazu: "Solche Nachrichten müssen gerade Freunde und Familie ertragen. Und das ist nicht die einzige Morddrohung, die Danni erhalten hat. Die Grenze ist definitiv überschritten!" Sie behält sich rechtliche Schritte gegen die Verfasser solcher Nachrichten vor.

Daniela Büchner: Häusliche Gewalt! So sehr litt sie unter ihrem Ex

Dannis Kinder können es nicht fassen

Besonders Dannis Kinder leiden unter den Attacken gegen ihre Mutter. "Ich finde es einfach nur krass, wenn du zu jemanden schreibst: 'Ich bring dich um'", sagt Joelina im Interview mit . Bei Sohn Volkan setzt der Beschützerinstinkt ein. "Sollte die Person nochmal vor mir stehen und sagen, dass er meine Mutter umbringen will, würde ich ihm eine reinhauen", so der 17-Jährige. Lässt sich nur hoffen, dass die schlimmen Nachrichten endlich ein Ende nehmen...

