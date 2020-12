Daniela Bücher & Ennesto: Fake Beziehung! Ihr Lügengerüst bricht zusammen!

Was es denn nun ist zwischen den beiden – unklar. Aber was sie wollen, machten sie bereits in der Vergangenheit deutlich. Ennesto, der so ziemlich keine Peinlichkeit auslässt, um irgendwie in den Medien stattzufinden. Und Daniela, die laut eigener Aussage zu Hause fünf hungrige Mäuler zu stopfen hat. Ihre Beziehung nun vor der Kamera in Szene zu setzen, zahlt sich aus, spült endlich wieder Geld in die leeren Kassen der TV-Auswanderer. Zumindest daran besteht kein Zweifel.