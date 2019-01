Reddit this

Der Schmerz sitzt immer noch tief! Vor knapp zwei Monaten schocke die Nachricht die Öffentlichkeit, dass den Kampf gegen den Krebs verlor. Doch wie erging es Daniela die letzten Monate? Mit einem emotionalen Post gibt die Power-Frau nun intime Einblick in ihren Familienalltag...

Daniela Büchner: Emotionale Beichte! So war Weihnachten ohne Jens

Daniela ist in Gedanken bei Jens

Via " " teilt Daniela nun einen süßen Short-Clips mit ihren Fans, in dem zu sehen ist, wie ihre Zwillinge, Jenna Soraya Büchner und Diego Armani Büchner, voller Elan die Waschmaschine befüllen. Dazu kommentiert sie: "#kleinehelfer und bei allem was wir tun, bist DU dabei". Wie rührend! Auch nach seinem Tod scheint Jens ein fester Bestandteil des Büchner-Familienalltags zu sein. Doch damit nicht genug…

Daniela ist dankbar

Wie Daniela in ihrer Story weiter zeigt, überreichten ihr Elke und Frank Fussbroich nach dem Tod von Jens ein -Daniela und Jens lernten die beiden im "Sommerhaus der kennen"- ein liebevolles Abschiedsgeschenk, welches Daniela nun ihren Fans präsentiert. Wie sehr Daniela von dieser Geste ergriffen ist, bringt sie mit den Worten zum Ausdruck: "Sooo unfassbar schön #memoriers". Mehr Emotionen gehen wohl kaum!