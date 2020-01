Daniela Büchner: Abschied von Mallorca! Umzug nach Dschungelcamp!

Eigentlich ist Daniela Büchner von Mallorca nicht wegzudenken. Doch wie die Power-Mami nun erklärt, will sie nach dem noch ein anderes Projekt in Angriff nehmen: einen Umzug!

Daniela Büchner hat ganz genaue Pläne

Am Freitag zieht ins Dschungelcamp und will sich die Dschungelkrone erkämpfen! Dur Danni ein ganz besonderer Schritt! Schließlich war ihr Ehemann Jens vor drei Jahren ebenfalls Dschungel-Bewohner. So berichte Danni gegenüber " "-"Prominent": "Oh, das wird mich sehr aufwühlen. Du siehst ja, wenn ich das schon sehe, dann muss ich weinen, weil ich ja auch Meister im Verdrängen bin. Aber, ich glaube, ich brauche das. Ich muss diesen Weg gehen. (...). Ich will einfach dorthin an diesen Ort, wo er war, wo er so stolz und glücklich war." Wow! Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in Danielas Innerstes geben. Doch nicht nur die aufregende Dschungelzeit steht Danni in diesem Jahr bevor...

Daniela plant einen Umzug

Wie Danni weiter verrät, hat sie ihren Kindern nach dem Dschungelcamp versprochen, dass sie umziehen. Ihre Kinder dürfen sich dabei aussuchen, wo ihre neue Heimat sein soll: "Na ja, sie werden schon Spanien oder Deutschland wählen, das ist schon sehr klein". Sie ergänzt: "Ich halte immer mein Wort." Aber auch eine kleine Reise ist geplant: "Das Erste - da muss ich auch gleich tatsächlich weinen -, was ich meinen Kindern erfüllen möchte, habe ich mir fest vorgenommen, ist eine Reise ins Disneyland. Das möchte ich unbedingt machen. Das könnte ich auch, wenn ich nicht gewinne, von der Gage." Ob sich Danni wohl die Dschungelkrone erkämpfen wird? Wir können gespannt sein und drücken ihr die Daumen...

