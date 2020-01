Daniela Büchner: Affären-Beichte!

Reddit this

Überraschenden Worte von Daniela Büchner! In einer unerwarteten Beichte, bricht sie nun ihr Schweigen zum Thema Affäre...

Am 10. Januar ist es endlich soweit! Das geht in die nächste Runde! Mit dabei: und ! Doch wird das gut gehen? Schließlich wirft Anastasiya Power-Frau Danni vor, dass sie verantwortlich dafür ist, dass ihre Beziehung mit Ennesto Monté wegen einer Affäre zwischen der Witwe von Jens Büchner und dem Sänger in die Brüche ging...

Anastasiya Avilova: Porno-Skandal!

Danni muss schwere Anschuldigungen verkraften

Schon seit Monaten kursieren immer wieder Gerüchte, dass Danni und Ennesto Monté eine heiße Affäre am Laufen gehabt haben sollen. Vor allem Ennestos Ex Anastasiya Avilova ist felsenfest davon überzeugt, dass Danni der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass ihre Liebe zu dem "Ich liebe alle Frauen"-Interpreten keine Zukunft mehr hatte. Worte, die Danni nicht lange auf sich sitzen lassen möchte! In einer unerwarteten Beichte spricht sie nun Klartext!

Danni hat genug!

Wie Danni nun berichtet, ist an den Affären-Gerüchten absolut nichts dran. So erklärt sie gegenüber " ": "Das Lächerlichste war, dass eine Person behauptet hat, ihr damaliger Freund hätte wegen mir Schluss gemacht. Das hat mich sehr geärgert." Sie ergänzt: "Ich möchte nicht lesen: 'Daniela Büchner hat einen neuen Freund.' Oder wenn ich mit jemandem zusammensitze, dass es dann als mein neuer Freund betitelt wird. Dafür ist es noch lange nicht so weit." Auch für Anastasiya findet sie schon jetzt die passenden Worte: "Ich möchte ihr dann einfach nur sagen: du hast unüberlegt gehandelt." Ob das wohl gut geht? Wir können gespannt sein...

