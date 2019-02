Daniela Büchner: Affären-Drama nach dem Tod von Jens Büchner!

Es wird nicht ruhig bei Daniela Büchner! In der letzten Zeit machten immer neue Gerüchte die Runde, in denen Daniela eine Affäre nach dem Tod von Jens Büchner unterstellt wurde. Doch was dran an den Vermutungen?

Arme ! Obwohl der Tod von ihrem Ehemann Jens gerade mal drei Monate zurückliegt, musste sich Dani in der letzten Zeit des Öfteren wilden Affären-Anschuldigungen stellen. Wie es heißt, soll die Power-Mami eine heiße Liaison mit dem langjährigen Familienfreund Marcus am Laufen haben. Doch sucht Dani in Marcus wirklich eine neue Liebe?

Marcus greift Daniela Büchner unter die Arme

Nach dem Tod von bewies Familienfreund Marcus immer wieder aufs Neue, dass er der trauernden Witwe treu zur Seite steht. Erst kürzlich wurde sogar bekannt gegeben, dass er Dani dabei helfen möchte, die Faneteria neu zu eröffnen, um das Andenken an Jens zu wahren. Umso trauriger somit, dass den beiden immer wieder eine Affäre nachgesagt wurde. Dani und Marcus schwiegen stets zu den Gerüchten - bis jetzt!

Marcus spricht Klartext

Wie Marcus nun berichtet, ist an den wilden Affären-Spekulationen absolut nichts dran. So berichtet er gegenüber " ": "Wir schreiben sehr viel. Wir telefonieren sehr viel. Und ich fliege jetzt auch wieder hin und besuche sie natürlich auch, allein wegen den Kindern auch schon. Ich liebe alle Kinder. Also das hat jetzt . . . nicht nur, dass ich der Patenonkel bin von dem Diego Armani, sondern alle. (...) Ich bin schon seit 20 Jahren mit der Danni befreundet und wir sind beste Freunde." Ehrliche Worte, die zeigen: Dani und Marcus sind lediglich mit einander befreundet. Vor allem aber eine Tatsache sollte den Spekulationen ein jähes Ende setzten. So fügt Marcus hinzu: "Und da kann ich natürlich sagen, dass ich nicht der neue Mann bin. Ich bin glücklich verheiratet mit einem Mann." Ob wohl nach dieser Beichte die Gerüchteküche um Danis Liebes-Leben endlich aufhören wird zu brodeln? Wir können gespannt sein...