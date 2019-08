Daniela Büchner: Am Ende! Jetzt bricht alles über ihr zusammen!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei ! Vor einigen Monaten verkündete Danni, dass sie die "Faneteria" mit Ihren Auswanderer-Kollegen Peggy Jerofke und Steffen Jerkel wiedereröffnen möchte. Dieser Deal kam jedoch nie zustande. Für Danni alles andere als leicht. Doch damit nicht genug...

Daniela Büchner musste sich Anfeindungen stellen

Eigentlich waren Danni, Steffen und Peggy so gute Freunde. Doch dann kam alles anders! Nachdem verkündet wurde, dass der "Faneteria"-Deal zwischen der Witwe von und dem Ehepaar geplatzt ist, musste sich Danni einer Reihe von harten Anfeindungen stellen. So wetterten Steffen und Peggy, dass sich Danni total unfair verhalten habe und sie alles falsch dargestellt hätte, um besser dazustehen. Autsch! Für Danni ein herber Schlag, von dem sie sich jedoch nicht unterkriegen ließ...

Danni probiert stark zu sein

Wie Danni jetzt bei " ! Viva Mallorca!" berichtet, haben ihr die Anschuldigungen ihrer vermeintlichen Freunde mehr zugesetzt, als viele ihrer Fans vermuteten: "Das ist so richtig schön elendig scheiße. Wenn du so an den Pranger gestellt wirst, ist das scheiße." Aufgeben kam für Danni jedoch nicht in Frage: "Dann musste ich mir eben neue Partner suchen, damit die "Faneteria" nicht untergeht. Ich musste mich auf meine Familie konzentrieren!" Ehrliche Worte, die zeigen: Danni ist und bleibt eine echte Kämpfernatur! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie in den nächsten Monaten von solchen Zwischenfällen verschont bleibt...

