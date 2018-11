Daniela Büchner: Auch ihr Ex-Mann starb!

Es war DIE Schock-Nachricht am Wochenende: Jens Büchner ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Seine Agentur bestätigte die traurige Nachricht via . "Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist. Bitte geben Sie seiner Frau Daniela und den Kindern den Raum und Zeit in Ruhe zu trauern und sehen Sie von Anfragen an die Familie bis auf Weiteres ab. Fassungslos und unendlich traurig, Familie Büchner, Freunde & Angehörige", hieß es im offiziellen Statement.

Daran ist Jens gestorben

Sein Manager Carsten Hüther sprach bereits über die Todesursache. "Es war Lungenkrebs", bestätigte er gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Der Krebs hatte in Jens' Körper schon gestreut und Metastasen gebildet." Er soll schon länger von der Krankheit gewusst haben, aber er hatte es niemanden erzählt. "Jens wollte mit seiner Krankheit niemandem zur Last fallen. Deshalb hat er so lange geschwiegen. Er hat schon länger für sich gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte, noch bevor man es ihm angesehen hat."

Jens Büchner: Seine letzten Worte!

Daniela war schon mal Witwe

Kaum auszumalen, was seine Frau Daniela jetzt durchstehen muss. Ab sofort muss sie sich alleine um die fünf Kinder kümmern. Besonders tragisch: Diese Situation musste sie schon mal durchmachen. Auch ihr Ex ist verstorben. "Sie ist dann Witwe gewesen, hat dann Jens kennengelernt und mit ihm ein neues Leben auf Mallorca angefangen", erzählte ein Bekannter im Interview mit . Mit Jens wurde sie endlich wieder glücklich. "Sie waren ein sehr harmonisches Team, waren Partner. Sie haben alles gemeinsam besprochen. Die haben alles zusammen aufgebaut. Ich glaube, dass Daniela ihm gutgetan hat."

Jens und Daniela lernten sich 2015 kennen. Zwei Jahre später wurde geheiratet. Die beiden brachten jeweils drei Kinder mit in die Ehe. Gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya.