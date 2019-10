Krass! Damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet! Das sich Danni regelmäßig einem Social Media-Shitstorm stellen muss, ist nichts Neues. Eigentlich ließ Danni die Anfeindungen stets über sich ergehen und gab nur in den seltensten Fällen ein Statement dazu ab. Doch jetzt die drastische Wende!

Daniela Büchner: Notarzt-Drama auf Mallorca!

Danni postet emotionale Zeilen

Via " " lässt Daniela Büchner ihren Gefühlen nun freien Lauf. So postet sie ein Spruchbild, auf dem zu lesen ist: "Was haben Sie denn in Ihrem Leben schon groß auf die Beine gestellt?" Weiter heißt es: "Mich. Immer wieder." Wow! Ehrliche Worte, die definitiv intime Einblicke in Dannis Inneres geben. Doch während sie sich für so einen Post sonst einer Vielzahl von Hater-Kommentaren stellen musste, trifft die Power-Frau nun einen drastischen Entschluss!

Daniela hat genug

Wie unter Dannis Spruchbild deutlich wird, hat sie scheinbar genug von den Anfeindungen ihrer Fans. So hat sie unter ihrem jüngsten Post prompt die Kommentar-Funktion ausgestellt und nimmt ihren Widersachern dadurch die Möglichkeit, sich mit Negativ-Kommentaren an Danni zu wenden. Ob Daniela die Funktion jetzt wohl dauerhaft auslässt? Wir können definitiv gespannt sein, wie sie sich in der nächsten Zeit entscheiden wird...

Oh je! Werden Dannis Namensvetterin und diese Hürde meistern?