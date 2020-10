Daniela Büchner: Auswandern für die neue Liebe!

Im Interview mit VOX spricht sie Klartext. "Mittlerweile bin ich soweit, dass ich sage: Ich möchte nicht für immer alleine sein." Und sie verrät sogar, welchen großen Schritt sie für eine neue Liebe wagen würde: "Ich glaube auch, ich wäre dafür bereit, wenn er irgendwo anders leben würde und es würde sich richtig anfühlen, dass ich vielleicht auch Mallorca verlassen würde." Ein klares Statement!

Doch Danni geht die Sache entspannt an und will nichts erzwingen. "Ich empfinde gar keinen Druck. Es passiert eher wenn die großen aus dem Haus sind und die Kleinen schlafen, dass ich denke: Wow, was mache ich mit meiner Zeit. Es gibt bestimmt auch Männer, die ich anrufe oder auch angerufen habe, wenn mir langweilig war. Aber es war noch nie irgendetwas dabei wo ich sagen würde: Wow, ich bin jetzt mutig genug um es zu versuchen."

Irgendwann wird die 42-Jährige ihren Mr. Right finden und eine neue Beziehung eingehen, auch wenn sie sich ganz sicher ist: "Es wird niemals so sein wie mit Jens!"

