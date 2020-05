Daniela Büchner: Baby-Hammer! Sie zeigt ihre riesige Kugel

Reddit this

Huch, haben wir da etwa was verpasst? Auf Instagram zeigt sich Daniela Büchner jetzt mit Babybauch.

Am Wochenende war es wieder soweit: Der Muttertag stand an. nutze die Gelegenheit, um ein paar ganz besondere Fotos auf ihrem -Account zu posten...

Daniela Büchner: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Daniela Büchner zeigt ihren Babybauch

Die Witwe von veröffentlichte Bilder mit ihrer Mutter und ihren Kindern. Auf zwei der vier Fotos zeigte sie ihren kugelrunden Babybauch. Ist Danni etwa schwanger? Nein, natürlich nicht! In ihrem Post klärte die -Auswanderin auf: "Wie alles begann. Auf dem ersten Foto bin ich mit meiner Mama, auf dem zweiten war ich schon zweifache Mama mit Joelina & Volkan. Ein paar Jahre später hatte ich wieder einen dicken Bauch mit Jada und 12 Jahre später kamen die Twins. An alle Mamas: Vergesst NIEMALS, was ihr jeden Tag leistet!!! Und lasst euch NIEMALS unterkriegen."

Mit dem Post hat Danni bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. "Danke für die schönen Worte. Dir auch einen schönen Muttertag", "Du bist so eine starke Frau! Respekt!" und "Danni, du bist eine wundervolle Mama", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

