Daniela Büchner: Beauty-OP-Schock!

Was ist nur bei los? Erst kürzlich meldete sich die Power-Frau zu Wort und äußerte sich zu den Anfeindungen einiger Follower, dass sie sich dünner schummeln würde. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Daniela Büchner: Psycho-Kollaps!

Daniela wird angefeindet

Obwohl Daniela Büchner in den letzten Wochen emotional schon genug um die Ohren hatte, schließlich jährte sich im November der Todestag von Ehemann , muss sich Danni via " " immer wieder neuen Vorwürfen stellen. So waren einige Fans der Meinung, dass Danni auf einigen Posts mit ihrem Gewicht schummeln würde. Vorwürfe, die Daniela nicht lange auf sich sitzen lassen möchte. Via "Instagram" erklärte sie: "Und dann wird es immer 'Dinge' an mir geben die andere Menschen stören (leider euer Problem) Ich bin cool mit mir selbst." Doch damit nicht genug...

Danni wird erneut angegriffen

Obwohl Danni mit ihrer Botschaft ihren Widersachern eigentlich den Wind aus den Segeln nehmen wollte, folgte kurze Zeit später die nächste Vorwurfswelle. Diesmal steht nicht Dannis Gewicht im Fokus, sondern ihrer Lippe! Einige sind nämlich der Meinung, dass sich Danni diese aufspritzen ließ. Für Daniela ein absolutes "No-Go". So schießt sie zurück: "Eines muss ich leider zum wiederholten Male klären: Ich habe meine Lippe NICHT aufspritzen lassen." Sie ergänzt: "Und an all die Experten, die Knötchen, Einstichstellen oder sonst was sehen: Meine Oberlippe ist innen vernarbt durch einen schrecklichen Unfall, der mir zugestoßen ist." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Daniela in der nächsten Zeit von derartigen Anfeindungen verschont bleibt...

