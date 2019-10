Wow! So intim erlebt man definitiv selten! Obwohl die Witwe von Jens Büchner eigentlich für ihre Power bekannt ist, überrascht sie ihre Fans nun mit einem intimen Seelen-Strip...

Daniela Büchner: Drama um die Zwillinge Diego und Jenna

Daniela Büchner durchlebte schwere Zeiten

Nach dem Tod von Ehemann musste Daniela Büchner eine Herausforderung nach der anderen meistern. Vor allem die Widereröffnung ihrer "Faneteria" auf Mallorca machte Danni ganz schön zu schaffen. So wurde sie in dem Büchner-Fan-Cafe an jeder Ecke mit dem Tod von Jens konfrontiert. Gegenüber " "-"Prominent" erklärt sie: "Am Anfang war es sehr, sehr anstrengend für mich. Ich habe oft geweint in der Küche und dachte so: ´Das schaffe ich niemals, niemals, diese Fotos neben meinem Mann, diese Fragen." Doch unterkriegen lassen kam für Danni nicht in Frage!

Danni zeigt sich selbstbewusst

Auch wenn die Zeiten für Danni alles andere als leicht warenließ sie sich so schnell nicht aus der Bahn werfen: "Einige haben wahrscheinlich gedacht: 'Okay, sie ist jetzt alleine, sie muss zurück nach Deutschland, sie muss alles aufgeben, den Wagen, das Haus...' Ja, und dann bin ich doch ein Stück weit stolz auf mich, und ich habe alles behalten - bis jetzt. Ich wohne noch in demselben Haus, ich fahre noch sein Auto." Ehrliche Worte, die zeigen: Danni ist eine absolute Power-Frau!

