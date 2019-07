Arme ! Erst vor einigen Tagen schockte die Power-Frau ihre Fans mit einem schlimmen Unfall-Schock! Nun die nächste Hiobsbotschaft von der Wahl-Auswanderin!

Danni Büchner: OP-Schock!

Daniela Büchner: "Faneteria"-Streit

Schon bei der Wiedereröffnungsfeier stand das "Faneteria"-Opening unter keinem guten Stern. So musste damals die Polizei anrücken, da es zwischen Daniela Büchner und einer Ex-Mitarbeiterin zu einem heftigen Streit kam. Und auch danach lief es in dem Fan-Cafe, durch das Daniela eigentlich das Andenken an ihren verstorben Ehemann wahren wollte, alles andere als rund. So verabschiedete sich auch das Gastronomen-Paar Marco und Tamara Gülpen, die Danni eigentlich bei der "Faneteria" unter die Arme greifen wollten, von der Witwe und stiegen aus dem gemeinsamen Geschäft aus. Doch damit nicht genug!

Danielas Fans fallen ihr in den Rücken

Obwohl Daniela Büchner sich eigentlich stets auf di Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen kann, muss sie sich nun auf der Fan-Seite der "Fanteria" einer Vielzahl von bösen Anfeindungen stellen. So ist zu lesen: "unterirdisch", "Drecksloch", "verschenkte Lebenszeit" sowie "wird es nur noch diese Saison geben" und "totale Enttäuschung." Oh je! Was Daniela Büchner über diese harten Worte denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu kein Statement ab.

Nicht nur Daniela Büchner durchlebt momentan auf Mallorca eine schwere Zeit! Auch geht es aktuell überhaupt nicht gut: