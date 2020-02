Daniela Büchner: Bittere Lüge! Jetzt kommt alles ans Licht!

Reddit this

Was ist nur bei Daniela Büchner los? Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass sie und Ex-Managerin Melanie Thiele getrennte Wege gehen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Es wird nicht ruhig bei . Obwohl die Power-Frau nach ihrer Zeit im Dschungelcamp ein wenig Ruhe vertragen könnte, kursieren um sie aktuell eine Reihe von Negativ-Schlagzeile in der Öffentlichkeit...

Daniela und ihr Management haben sich getrennt

Vor einigen Tagen gab Promi-Managerin Melanie Thiele bekannt, dass sie und Daniela ab sofort getrennte Wege gehen. So erklärte sie gegenüber "Bunte": "Die Basis guter Zusammenarbeit besteht aus Vertrauen, Verlässlichkeit, Authentizität, Professionalität und vor allem Wertschätzung. Nur so können erfolgreiche und langfristige Kooperationen funktionieren. Darauf lege ich bei allen Kooperationen mit meinen Klienten und langjährigen Geschäftspartnern großen Wert. Diese Basis ist nicht mehr gegeben, daher habe ich die Zusammenarbeit mit Danni Büchner beendet." Doch jetzt der Schock! Wie Danni nun berichtete, war Melanie nie als ihrer Managerin tätig...

Danni weist Vorwürfe von sich

"Ich kenne Melanie Thiele seit Oktober letzten Jahres. Seitdem haben wir auf Vertrauensbasis in ein paar wenigen, aber erfolgreich verlaufenen -Werbeprojekten zusammengearbeitet. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt ein Managementvertrag oder sonstiger Vertrag. Nachdem Melanie nicht als meine Begleitperson mit nach Australien konnte, übernahm sie kurzfristig die Pflege meines Instagram-Profils," stellte Danni nun gegenüber "Bild" dar. Worte, die Melanie nicht lange auf sich sitzen lassen möchte. So wettert sie gegenüber "Promiflash": "Ich habe in den letzten Wochen keinen anderen Job gemacht als den einer Managerin und ich finde, das ist eine große Lüge, die sie da verbreitet." Ob sich die Wogen zwischen den beiden wohl wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

